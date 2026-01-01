La DGE y la UNCuyo pospusieron el cierre del primer cuatrimestre para después de las vacaciones de invierno

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3 de Julio - Esto porque hubo que suspender las clases parcial y totalmente por la ola polar. En los colegios de la UNCuyo se tomó una medida similar

Por las suspensiones de días de clases, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió postergar el cierre de las calificaciones del primer período en las escuelas primarias para después de las vacaciones de invierno. Mientras que los colegios de la UNCuyo adoptaron la misma medida para todos sus niveles.

La decisión responde a las suspensiones de clases dispuestas por las bajas temperaturas, que coincidieron con los últimos días antes del receso invernal y con la etapa en la que muchas instituciones estaban tomando evaluaciones y definiendo las calificaciones del primer período.

La DGE prorrogó el cierre del primer período en Primaria

A través de un memorándum firmado por la directora de Educación Primaria, Raquel Ghilardi, la DGE informó que el cierre del primer período escolar quedará postergado debido a "las contingencias climáticas que afectan a distintos puntos de la provincia" y con el objetivo de resguardar la seguridad de los estudiantes.

El organismo aclaró que, una vez finalizado el receso invernal, comunicará a supervisores y directivos las indicaciones administrativas para completar el cierre del período y registrar las calificaciones correspondientes.

La prórroga alcanza únicamente al nivel primario, por lo que no modifica el cronograma previsto para las escuelas secundarias.

Los colegios de la UNCuyo también modificaron el calendario

Por su parte, la UNCuyo también resolvió reprogramar el cierre del primer período en sus establecimientos educativos.

A diferencia de la DGE, la medida alcanza a todos los colegios dependientes de la universidad y busca dar continuidad al proceso de evaluación luego de las jornadas suspendidas por las condiciones climáticas.

De este modo, tanto el sistema educativo provincial como el universitario ajustaron sus calendarios para evitar que las suspensiones de clases afectaran el desarrollo de las evaluaciones previstas antes del inicio de las vacaciones de invierno.

Fuente: Diario UNO