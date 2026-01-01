 La transformación de la avenida Alvear Oeste ya está en marcha

Alvear

29 de Junio - La Municipalidad de General Alvear comenzó la renovación integral de la Avenida Alvear Oeste, una intervención estratégica que permitirá dar respuesta a problemas estructurales vinculados a las redes de agua potable y cloacas, además de concretar una profunda puesta en valor de uno de los corredores urbanos más importantes del departamento.

La Municipalidad de General Alvear comenzó la renovación integral de la Avenida Alvear Oeste, una intervención estratégica que permitirá dar respuesta a problemas estructurales vinculados a las redes de agua potable y cloacas, además de concretar una profunda puesta en valor de uno de los corredores urbanos más importantes del departamento.

La obra representa una inversión de gran magnitud destinada a resolver una demanda sostenida durante décadas por vecinos, comerciantes y frentistas. Entre las tareas previstas se encuentra el recambio completo de redes sanitarias con más de cincuenta años de antigüedad, cuya obsolescencia generó reiterados inconvenientes, deterioro de la calzada y hundimientos en distintos sectores.

El intendente Alejandro Molero destacó el alcance de la intervención y remarcó su impacto en el presente y el futuro de la ciudad.

“Estamos dando respuesta a una problemática que los alvearenses arrastran desde hace muchos años. Esta obra permitirá mejorar servicios esenciales, optimizar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de General Alvear con una planificación pensada para las próximas décadas”, señaló el jefe comunal.

La iniciativa no sólo contempla mejoras en materia de saneamiento y distribución de agua potable. El proyecto incorpora una renovación urbana integral que incluye el adoquinado de aproximadamente 600 metros de la avenida, nueva iluminación, modernización del espacio público y mejoras orientadas a fortalecer la circulación, la seguridad y la actividad económica.

En ese sentido, Molero subrayó que la intervención forma parte de una visión de desarrollo que busca consolidar a la avenida principal “como un paseo urbano moderno y un polo comercial a cielo abierto, generando mejores condiciones para comerciantes, emprendedores y vecinos”, añadió.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la optimización de los plazos de ejecución. A partir de un trabajo coordinado entre el municipio y la empresa adjudicataria, se logró reorganizar la planificación original, que contemplaba 18 meses de obra, con una reducción significativa de los tiempos previstos. De mantenerse el ritmo actual de trabajo, la intervención podría completarse en poco más de cinco meses.

La ejecución se desarrollará por etapas y sectores, comenzando por una de las márgenes de la avenida con el objetivo de minimizar las molestias para residentes, comerciantes y conductores. Esta metodología permitirá sostener la circulación vehicular y preservar el movimiento comercial mientras avanzan los trabajos.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, indicó que las tareas se ejecutan conforme al cronograma establecido y valoró el acompañamiento de los frentistas y comerciantes de la zona.

Asimismo, explicó que las principales observaciones recibidas estuvieron relacionadas con el control del polvo en suspensión, situación que está siendo abordada mediante tareas permanentes de riego y mantenimiento por parte de la empresa responsable.

El funcionario también aclaró que los cortes temporales de tránsito responden exclusivamente a razones de seguridad, especialmente durante las labores de demolición y en los cruces de calles, donde resulta indispensable resguardar tanto al personal de obra como a quienes circulan por el sector.

Con esta intervención, la gestión municipal avanza en la modernización de infraestructura esencial, mejora la prestación de servicios básicos y consolida una transformación urbana que contribuirá al desarrollo económico, el ordenamiento de la ciudad y una mejor calidad de vida para toda la comunidad.