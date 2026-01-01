Se realizó una Jornada de concientización sobre consumos problemáticos y prevención

Alvear

29 de Junio - Durante la mañana de este lunes, en la Escuela N° 4-220 Nicolás Luna se desarrolló una jornada de concientización destinada a estudiantes de tercero, cuarto y quinto año del nivel secundario, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Durante la mañana, en la Escuela N° 4-220 Nicolás Luna se desarrolló una jornada de concientización destinada a estudiantes de tercero, cuarto y quinto año del nivel secundario, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

La actividad fue organizada por la Dirección de Familia, a través de la Coordinación de Derechos Humanos y Equidad y participaron el Sistema de Alarmas Comunitarias (SAC) y la Policía Contra el Narcotráfico. Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a la prevención de consumos problemáticos, la vigilancia comunitaria, el cuidado de la salud y la identificación de situaciones de riesgo, brindando herramientas para que los jóvenes sepan cómo actuar y a quién recurrir ante la necesidad de ayuda.

Florencia Merlo, coordinadora de Derechos Humanos y Equidad, destacó la importancia de trabajar estas problemáticas con adolescentes de entre 14 y 17 años, una etapa considerada clave para la prevención y la toma de decisiones responsables. Además, agradeció el acompañamiento de las autoridades de la institución educativa para concretar la propuesta.

Como cierre de la jornada, efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico realizaron una demostración con perros detectores de sustancias, permitiendo a los estudiantes conocer parte de las tareas preventivas que desarrolla la fuerza.

Por su parte, la directora de la escuela, Remedios Masegosa, valoró la presencia de los organismos participantes y señaló que estas acciones representan herramientas fundamentales para que los jóvenes puedan prevenir y protegerse frente a problemáticas que hoy afectan a la sociedad.