Otra gran edición del "Alvear Baila" en el "Deportistas Alvearenses"

Deportes

29 de Junio - Este fin de semana, en el Polideportivo "Deportistas Alvearenses" se desarrolló una nueva edición del Torneo "Alvear Baila", una propuesta impulsada por la Municipalidad de General Alvear a través de la Dirección de Deportes, que reunió a cerca de 800 bailarines y 78 coreografías en una jornada marcada por el talento, la inclusión y el acompañamiento de las familias.

Este fin de semana, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses se desarrolló una nueva edición del Torneo Alvear Baila, una propuesta impulsada por la Municipalidad de General Alvear a través de la Dirección de Deportes, que reunió a cerca de 800 bailarines y 78 coreografías en una jornada marcada por el talento, la inclusión y el acompañamiento de las familias.

Academias, escuelas de danza y grupos de General Alvear y otros departamentos participaron de este encuentro que año tras año continúa creciendo y consolidándose como un espacio de promoción para la danza y la expresión artística.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la gran convocatoria y el clima vivido durante la jornada. “Ver el poli con tanta gente, tantas familias y tantas personas practicando esta actividad, desde niños hasta adultos, realmente emociona. Estamos muy contentos por el éxito del evento y por el trabajo realizado por todos los profesores”, expresó.

Por su parte, la profesora Viviana Giaccaría resaltó el crecimiento que ha tenido el certamen y la incorporación de delegaciones de otros departamentos. “San Rafael se sumó a nuestra propuesta y eso nos pone muy contentos. El objetivo siempre fue brindar un torneo gratuito, inclusivo y accesible para que todos puedan participar”, señaló.

Además, remarcó que el certamen cuenta con una categoría destinada a personas con discapacidad, incorporada el año pasado junto a la Asesoría de Personas con Discapacidad, fortaleciendo el carácter inclusivo de la competencia.

Entre las delegaciones visitantes estuvo el Club Legendarios de San Rafael. Su profesora, Gisela Rinaldo, valoró la experiencia y destacó que “es un evento organizado, con mucho nivel y donde la integración está realmente presente”.

También Ivana Navarro, directora de la Academia de Danza Gimnasio del Parque de San Rafael, elogió la iniciativa y el acompañamiento de las familias: “es una competencia muy familiar. Ver a las familias acompañando alrededor del escenario es algo muy valioso”.

Con una participación récord y una destacada presencia de academias de la región, el Torneo Alvear Baila reafirmó su crecimiento como una propuesta que fomenta la actividad artística, el encuentro entre instituciones y la participación de niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo a General Alvear como sede de eventos culturales y deportivos de alcance regional.