Otra gran edición del "Alvear Baila" en el "Deportistas Alvearenses"

Tuesday, 30 De June De 2026
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Este fin de semana, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses se desarrolló una nueva edición del Torneo Alvear Baila, una propuesta impulsada por la Municipalidad de General Alvear a través de la Dirección de Deportes, que reunió a cerca de 800 bailarines y 78 coreografías en una jornada marcada por el talento, la inclusión y el acompañamiento de las familias.
Academias, escuelas de danza y grupos de General Alvear y otros departamentos participaron de este encuentro que año tras año continúa creciendo y consolidándose como un espacio de promoción para la danza y la expresión artística.
El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la gran convocatoria y el clima vivido durante la jornada. “Ver el poli con tanta gente, tantas familias y tantas personas practicando esta actividad, desde niños hasta adultos, realmente emociona. Estamos muy contentos por el éxito del evento y por el trabajo realizado por todos los profesores”, expresó.
Por su parte, la profesora Viviana Giaccaría resaltó el crecimiento que ha tenido el certamen y la incorporación de delegaciones de otros departamentos. “San Rafael se sumó a nuestra propuesta y eso nos pone muy contentos. El objetivo siempre fue brindar un torneo gratuito, inclusivo y accesible para que todos puedan participar”, señaló.
Además, remarcó que el certamen cuenta con una categoría destinada a personas con discapacidad, incorporada el año pasado junto a la Asesoría de Personas con Discapacidad, fortaleciendo el carácter inclusivo de la competencia.
Entre las delegaciones visitantes estuvo el Club Legendarios de San Rafael. Su profesora, Gisela Rinaldo, valoró la experiencia y destacó que “es un evento organizado, con mucho nivel y donde la integración está realmente presente”.
También Ivana Navarro, directora de la Academia de Danza Gimnasio del Parque de San Rafael, elogió la iniciativa y el acompañamiento de las familias: “es una competencia muy familiar. Ver a las familias acompañando alrededor del escenario es algo muy valioso”.
Con una participación récord y una destacada presencia de academias de la región, el Torneo Alvear Baila reafirmó su crecimiento como una propuesta que fomenta la actividad artística, el encuentro entre instituciones y la participación de niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo a General Alvear como sede de eventos culturales y deportivos de alcance regional.