FÚTBOL: Con un clásico apasionante, pasó la 12ª

Monday, 29 De June De 2026
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Partido por Partido:
SC Argentino 2-2 Andes FC
En el mejor partido de la fecha, por lo entretenido y por tratarse de un clásico, la “Academia” y el “Croto” repartieron puntos y buen futbol.
Jonathan Fernández puso en ventaja a Andes y Joaquín Fernández y Kevin Coria, lo dieron vuelta para Argentino. Sin embargo, cuando parecía que el encuentro finalizaría a favor del local, Santiago Vargas estampó el 2-2 definitivo.
Colonia López 0-3 Ferro CO
El “Verde” goleó de visitante a la “Academia”, con tantos de Jonathan Angulo, Edgardo Manzano y Nicolás Castro, y es más líder que nunca.
Real del Padre 1-1 SC Pacífico
Los “Azules” se hicieron fuertes en el “Gringo Rodríguez” y pararon la marcha del “Lobo”. Fue 1-1 con tantos de Heber Sosa para el local y de Leonardo Zolorza para Pacífico.
CA Villa Atuel 0-1 CA Colón
Con gol de Lorenzo García, el “Rojinegro” doblegó a “La Topadora”, saltó al 3º lugar de la tabla y sueña con asegurarse la plaza para el reducido.
Boca de La Escandinava 2-1 USyD Bowen
En el clásico del Este departamental, el “Xeneixe” se quedó con la victoria. Nehuén López fue el encargado de poner arriba al “Naranja”, mientras que José Correa y Jesús Chilote, lo dieron vuelta para Boca.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 12 Fechas:
1º Ferro CO 33 Pts
2º SC Pacífico 30 Pts
3º CA Colón 22 Pts
4º Andes FC 21 Pts
5º Boca de La Escandinava 16 Pts
6º Real del Padre 14 Pts
7º USyD Bowen 13 Pts
8º CA Villa Atuel 11 Pts
9º SC Argentino 7 Pts
10º Colonia López 4 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche