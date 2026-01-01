FÚTBOL: Con un clásico apasionante, pasó la 12ª

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28 de Junio - Argentino y Andes protagonizaron un 2-2 apasionante en una nueva fecha del torneo “Richard Pérez”. Ganaron Ferro, Colón y Boca.

Partido por Partido:

SC Argentino 2-2 Andes FC

En el mejor partido de la fecha, por lo entretenido y por tratarse de un clásico, la “Academia” y el “Croto” repartieron puntos y buen futbol.

Jonathan Fernández puso en ventaja a Andes y Joaquín Fernández y Kevin Coria, lo dieron vuelta para Argentino. Sin embargo, cuando parecía que el encuentro finalizaría a favor del local, Santiago Vargas estampó el 2-2 definitivo.

Colonia López 0-3 Ferro CO

El “Verde” goleó de visitante a la “Academia”, con tantos de Jonathan Angulo, Edgardo Manzano y Nicolás Castro, y es más líder que nunca.

Real del Padre 1-1 SC Pacífico

Los “Azules” se hicieron fuertes en el “Gringo Rodríguez” y pararon la marcha del “Lobo”. Fue 1-1 con tantos de Heber Sosa para el local y de Leonardo Zolorza para Pacífico.

CA Villa Atuel 0-1 CA Colón

Con gol de Lorenzo García, el “Rojinegro” doblegó a “La Topadora”, saltó al 3º lugar de la tabla y sueña con asegurarse la plaza para el reducido.

Boca de La Escandinava 2-1 USyD Bowen

En el clásico del Este departamental, el “Xeneixe” se quedó con la victoria. Nehuén López fue el encargado de poner arriba al “Naranja”, mientras que José Correa y Jesús Chilote, lo dieron vuelta para Boca.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 12 Fechas:

1º Ferro CO 33 Pts

2º SC Pacífico 30 Pts

3º CA Colón 22 Pts

4º Andes FC 21 Pts

5º Boca de La Escandinava 16 Pts

6º Real del Padre 14 Pts

7º USyD Bowen 13 Pts

8º CA Villa Atuel 11 Pts

9º SC Argentino 7 Pts

10º Colonia López 4 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche