Se realizó un nuevo encuentro de la Liga Infantil de Handball

Deportes

28 de Junio - El deporte, que atraviesa un gran momento en el departamento, también brinda contención a los más pequeños.

La Liga Infantil de Handball continúa consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo deportivo de niños y niñas de General Alvear. A través de cada encuentro, no solo se adquieren herramientas técnicas propias de la disciplina, sino que también se fortalecen valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Con una creciente participación, esta actividad sigue promoviendo la formación integral de los más pequeños y el crecimiento del handball en el departamento