El programa "Identidad Barrial" realizó un encuentro en Bowen

Deportes

28 de Junio - Este fin de semana, en el Polideportivo de Bowen, se desarrolló el primer encuentro anual del programa Identidad Barrial, una propuesta de la Dirección de Deportes que reúne a niños y adolescentes en los barrios del departamento.

La jornada contó con la participación de chicos de los barrios El Cerrito, El Tanque, Las Flores y del Predio Robledo, quienes compartieron actividades recreativas y deportivas junto a sus profesores.

El coordinador Lucas Resia explicó que el objetivo del programa es “integrar a los chicos, trabajando con niños con y sin discapacidad, generando un espacio de unión, contención y desarrollo personal”. Además, indicó que actualmente participan alrededor de 70 chicos distribuidos en los distintos barrios.

Por su parte, el coordinador Rubén Orozco destacó la importancia de estos encuentros para muchos niños que no forman parte de clubes deportivos. “Lo que buscamos es que jueguen, conozcan a otros chicos y se sientan parte de algo”, señaló.

Además de este tipo de jornadas, durante el año se realizan encuentros entre barrios, fortaleciendo los vínculos entre los participantes y promoviendo espacios de recreación, integración y compañerismo