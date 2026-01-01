El Sanatorio GASA inauguró su nueva Unidad de Terapia Intensiva tras años de esfuerzo e inversión

Alvear

23 de Junio - El Sanatorio GASA concretó uno de los proyectos más importantes de su historia reciente con la inauguración de su nueva Unidad de Terapia Intensiva, un servicio que demandó años de trabajo, inversión y adecuación a las exigencias sanitarias vigentes.

En diálogo con "Recién Despegando", por FM Pehuenche, el presidente de la institución, el doctor Carlos Zalazar, destacó que la concreción de la obra representa un logro colectivo en un contexto difícil para la salud privada.

"La verdad que fueron muchos años, porque como todos saben, la salud privada en los últimos 20, 25 o hasta 30 años no viene para nada bien", afirmó.

Zalazar explicó que la falta de rentabilidad del sistema dificulta no sólo las inversiones de gran magnitud, sino también el mantenimiento cotidiano de equipamiento e infraestructura.

"Cada mantenimiento de cualquier equipo es un sacrificio enorme porque estamos trabajando sin rentabilidad. Los ingresos alcanzan para pagar sueldos, proveedores y los honorarios profesionales", señaló.

El médico remarcó que la nueva terapia intensiva es el resultado del compromiso de todo el personal de la institución.

"Tener este logro es un esfuerzo y un sacrificio muy grande que han hecho no solamente todos los médicos que trabajan en el Sanatorio, sino también todo el personal y sus familias", sostuvo.

Además, recordó el rol que cumplió la institución durante la pandemia de COVID-19, cuando colaboró activamente con el sistema sanitario local.

"Cuando comenzó la pandemia improvisamos espacios físicos para captar la mayor cantidad de pacientes. Fue un desafío enorme y salimos adelante", recordó.

En ese marco, destacó que respiradores adquiridos por el sanatorio fueron facilitados al Hospital "Enfermeros Argentinos" para ampliar la capacidad de atención durante la emergencia sanitaria.

"Habíamos empezado a comprar respiradores cero kilómetro y los terminó estrenando el hospital. Se los prestamos para ampliar la terapia intensiva que estaba funcionando", explicó.

Zalazar señaló que uno de los mayores desafíos fue cumplir con todas las exigencias establecidas por el Ministerio de Salud de Mendoza para habilitar el servicio: "Las exigencias van cambiando año a año y se hace muy difícil mantener los estándares porque los protocolos son internacionales y nuestros ingresos no acompañan esa realidad", indicó.

Sin embargo, destacó que el establecimiento logró obtener la habilitación provincial con el máximo nivel de cumplimiento requerido.

"Hemos podido obtener la habilitación del Ministerio de Salud de Mendoza con el estándar máximo. Han realizado las inspecciones correspondientes y cumplimos con todas las exigencias", afirmó.

Según explicó, la nueva unidad cuenta con tecnología de última generación y sistemas centralizados indispensables para la atención de pacientes críticos.

"Todos los equipos, el sistema de gases, la alimentación de oxígeno, aire comprimido y aspiración tienen que ser centrales y contar con sistemas automatizados", detalló.

A ello se suman espacios de aislamiento y condiciones estructurales especialmente diseñadas para responder a eventuales emergencias sanitarias.

"La terapia cuenta con áreas de aislamiento y con espacios físicos preparados para que, ante una situación extraordinaria como una pandemia, se pueda duplicar la cantidad de camas disponibles", explicó.

Actualmente, la nueva Unidad de Terapia Intensiva cuenta con cuatro camas, que constituyen el mínimo exigido para este tipo de servicios de alta complejidad.

La inauguración representa un importante avance para la atención de pacientes críticos en General Alvear y fortalece la capacidad sanitaria del departamento, incorporando infraestructura y tecnología de alta complejidad al sistema de salud privado local.