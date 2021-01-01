Inició el operativo de salud visual destinado a niños y adolescentes en Bowen

Alvear

23 de Junio - Comenzó el control oftalmológico gratuito y entrega de anteojos para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en General Alvear. La propuesta incluye atención profesional y la entrega inmediata de lentes para quienes los necesiten.

Comenzó el control oftalmológico gratuito y entrega de anteojos para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en General Alvear. La propuesta incluye atención profesional y la entrega inmediata de lentes para quienes los necesiten.

El recorrido inició este martes en Bowen y durante la primera jornada antes del mediodía ya se habían registrado más de 50 niños atendidos y anteojos entregados de manera gratuita.

El operativo continuará este miércoles y jueves en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, de 8:30 a 14:30 horas, mientras que el viernes se trasladará a Alvear Oeste, donde también podrán asistir vecinos de Carmensa.

Compartimos los audios del secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, y del delegado de Bowen, Luis Gergeluk.