AJEDREZ: Dos Alvearenses en el IV Masters Ciudad de Buenos Aires

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23 de Junio - El MN Juan Ignacio Ruíz y Camilo Lieby, fueron parte del fuerte torneo disputado en la UBA. Ambos lograron subir ranking, con buenas partidas.

Entre el 13 y el 21de junio se disputó en instalaciones de la Universidad de Buenos Aires, el IV Masters Ciudad de Buenos Aires, que reunió 126 jugadores, entre ellos, a muchos de los mejores del País, y referentes de Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Guyana, Polonia y Dinamarca.

En el caso del Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, múltiple campeón Mendocino de categorías Juveniles y ex Campeón Alvearense, finalizó en una muy meritoria 24ª ubicación, logrando imponerse ante fuertes jugadores, como el Gran Maestro Ariel Sorín, o empatar ante el duro Maestro Internacional Ariel Tokman, subiendo 27 puntos de ELO.

Camilo Lieby, actual Sub Campeón Alvearense y varias veces Campeón Mendocino de Categorías Promocionales, también tuvo buenas partidas, subiendo 6,6 puntos de ELO y finalizando en 40º ubicación.

El torneo fue ganado de manera brillante por el Maestro Internacional Jujeño, Julián Vilca, seguido por el reconocido Gran Maestro Internacional Diego Valerga, y el Maestro Internacional y Campeón Boliviano, Licael Ticona Recabado.

También fueron de la partida importantes jugadores Mendocinos, como el Maestro FIDE Martín Herrera (17º), el Campeón Provincial Indalecio López Miller (20º), el Maestro Internacional Alejo Ismael Giménez (47º), el Maestro Nacional Jorge Leal (70º) y Fabricio Grosso (97º.)