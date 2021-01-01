Investigan el robo de una motocicleta en un complejo habitacional

Alvear

23 de Junio - Personal policial investiga el robo de una motocicleta denunciado este lunes en una vivienda ubicada sobre calle Francia al 100 de Ciudad.

Según la información suministrada por la Comisaría 14°, la víctima, identificada, de 27 años de edad, advirtió la sustracción de su motocicleta Motomel Enduro 200 cc, que se encontraba estacionada en el patio de un complejo habitacional.

De acuerdo con la denuncia radicada, autores hasta el momento desconocidos habrían aprovechado que el portón de ingreso quedó abierto para ingresar al lugar y llevarse el rodado.

Fuentes policiales indicaron además que la motocicleta no contaba con medidas de seguridad al momento del hecho.

Tras la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del robo e identificar a los responsables. La causa quedó bajo investigación de la Comisaría 14°.