La fiesta mundialista se vivió en el Polideportivo "Deportistas Alvearenses"

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22 de Junio - La pasión por la Selección Argentina encontró este lunes un punto de encuentro en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

A partir de una iniciativa impulsada por la Municipalidad de General Alvear, cientos de vecinos se reunieron para seguir en pantalla gigante el triunfo del conjunto nacional frente a Austria por la segunda fecha de la Copa Mundial 2026.

Familias, niños, adolescentes, adultos mayores y grupos de amigos compartieron una tarde cargada de emoción, expectativa y festejos, en una propuesta que permitió vivir el partido de manera colectiva. La jornada también incluyó sorteos de camisetas, intercambio de figuritas y diversas actividades que acompañaron la previa y el desarrollo del encuentro.

Las tribunas y sectores habilitados del Polideportivo se colmaron de camisetas celestes y blancas, banderas y expresiones de aliento que reflejaron el entusiasmo generado por una selección que ilusiona a los argentinos en su camino mundialista.

El intendente Alejandro Molero participó de la actividad junto a integrantes del gabinete municipal y valoró la respuesta obtenida por parte de la comunidad.

“Felices de que hayan acompañado esta propuesta y de habernos juntado todos a compartir un momento tan lindo con la Selección. Acompañando a la distancia, pero abrazándonos como argentinos detrás de nuestros colores. El deporte tiene que servir para unirnos, como también para afrontar juntos los desafíos que tenemos por delante como alvearenses y como argentinos. Estamos muy contentos por compartir este momento con la gente y especialmente con nuestros niños”, expresó.