Cuatro heridos tras un fuerte choque entre motocicletas en Real del Padre

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22 de Junio - Cuatro personas resultaron lesionadas este domingo por la noche tras una colisión entre dos motocicletas en la intersección de calles Misiones y Formosa, en el distrito de Real del Padre.

El siniestro ocurrió cerca de las 21:50 y es investigado por personal de la Comisaría 26°. Según las primeras actuaciones, una motocicleta Mondial Max circulaba por calle Misiones cuando, por causas que se intentan establecer, impactó contra una motocicleta Zanella 150 cc que transitaba por calle Formosa.

Como consecuencia del fuerte choque, los cuatro ocupantes de ambos rodados debieron ser trasladados al Hospital "Enfermeros Argentinos" para recibir asistencia médica.

El conductor de la motocicleta Mondial, de 48 años, sufrió fractura de tibia y peroné, por lo que quedó internado a la espera de una intervención quirúrgica. En tanto, la mujer que lo acompañaba presentó politraumatismos y recibió el alta médica tras ser asistida.

Por otro lado, el conductor de la Zanella, de 21 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave con pérdida de conocimiento, por lo que fue derivado al Hospital Schestakow de San Rafael para una atención de mayor complejidad.

Asimismo, el acompañante de este último vehículo permaneció internado en terapia intensiva con politraumatismos.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 26° de Real del Padre, mientras se avanzan las pericias para determinar la mecánica del accidente.