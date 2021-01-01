“Adán y Eva, un amor de aquellos” emocionó y conquistó al público en el Teatro Antonio Lafalla

Alvear

22 de Junio - La destacada dupla actoral integrada por Patricia Palmer y Mario Pasik se presentaron en el Teatro Antonio Lafalla de General Alvear con la obra “Adán y Eva, un amor de aquellos”, una comedia romántica que conquistó al público con una propuesta cargada de humor, emoción y una profunda mirada sobre las relaciones de pareja.

La puesta, dirigida por Diego Ramos e inspirada en textos del célebre escritor estadounidense Mark Twain, relató la historia de un matrimonio que, tras más de cuarenta años de convivencia, se enfrenta a un reencuentro marcado por recuerdos, verdades pendientes y preguntas que nunca habían sido formuladas. A través de las voces de Adán y Eva, la obra recorrió con sensibilidad y humor las diferencias, contradicciones y descubrimientos que atraviesan la vida en pareja.

Con actuaciones destacadas de Palmer y Pasik, dos referentes de la escena nacional, el espectáculo alternó momentos de risa con pasajes de profunda emoción, logrando una conexión especial con los espectadores que colmaron la sala del teatro alvearense.

La presentación formó parte de la programación cultural impulsada en General Alvear y permitió al público disfrutar de una propuesta de primer nivel, que invitó a reflexionar sobre el amor, el paso del tiempo y las segundas oportunidades.

Con una cálida respuesta del público se vivió una noche inolvidable en el escenario del Teatro Antonio Lafalla, reafirmando el compromiso de acercar a General Alvear espectáculos de calidad y figuras destacadas de la escena nacional.

La agenda cultural continuará el próximo 30 de julio con la presentación de “El Divorcio del Año”, una comedia protagonizada por el reconocido actor Fabián Vena, que llegará al Teatro para ofrecer una nueva propuesta destinada a disfrutar del mejor teatro argentino