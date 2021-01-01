Controles oftalmológicos gratuitos y entrega de anteojos para niños y adolescentes en Alvear

Alvear

22 de Junio - Durante esta semana se llevará adelante en General Alvear un operativo de salud visual destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, que incluirá controles oftalmológicos gratuitos y la entrega de anteojos en forma inmediata para quienes los necesiten.

Durante esta semana se llevará adelante en General Alvear un operativo de salud visual destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, que incluirá controles oftalmológicos gratuitos y la entrega de anteojos en forma inmediata para quienes los necesiten.

La iniciativa llegará nuevamente al departamento a partir de las gestiones realizadas por el intendente Alejandro Molero, permitiendo ampliar el alcance de un programa que busca garantizar el acceso a la atención especializada y mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de los jóvenes.

El secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, informó que el servicio recorrerá distintos puntos del departamento con el objetivo de acercar la atención a las familias de ciudad y distritos.

“Gracias a las gestiones del intendente ante Provincia y Nación, podremos contar nuevamente con este operativo en General Alvear, brindando a los chicos la posibilidad de acceder a controles oftalmológicos y, en caso de requerirlo, recibir sus anteojos sin costo”, señaló el funcionario.

El cronograma previsto establece que el martes la atención se realizará en Bowen, mientras que el miércoles y jueves tendrá lugar en el Polideportivo Deportistas Alvearenses. El viernes, en tanto, el operativo se trasladará a Alvear Oeste. Además, se dispondrá de transporte para facilitar el traslado de vecinos de Carmensa.

Una de las novedades de esta edición es la ampliación de la franja etaria de los beneficiarios, que ahora comprende a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. Los controles estarán a cargo de profesionales oftalmólogos del hospital local y quienes requieran corrección visual podrán retirar sus lentes durante la misma jornada.

La atención se desarrollará entre las 8:30 y las 14:30 horas, por orden de llegada. De acuerdo con la capacidad operativa del programa, se prevé la entrega de entre 80 y 90 pares de anteojos por día.