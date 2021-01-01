Robaron una motocicleta frente a una vivienda de General Alvear

Alvear

22 de Junio - Un hombre de 37 años denunció el robo de su motocicleta en un hecho que es investigado por personal policial.

Según la información oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 19:30 horas de este domingo en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo al 300. La víctima había dejado estacionada frente a su domicilio una motocicleta Corven Mirage 110 cc de color gris, sin dominio colocado y con las llaves de encendido puestas.

Al regresar al lugar, constató que el rodado ya no se encontraba, por lo que dio aviso a la Policía.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 14°, y tomó intervención el ayudante fiscal de turno, quien ordenó las medidas investigativas correspondientes para intentar identificar a los autores y recuperar el vehículo sustraído.