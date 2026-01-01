El Día del Skate reunió a jóvenes y familias en el Skatepark de Alvear

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22 de Junio - En el marco del Día Internacional del Skate, este domingo el Skatepark de General Alvear fue el punto de encuentro de jóvenes aficionados a esta disciplina, familias y vecinos que se acercaron a compartir una tarde de deporte, música y recreación.

En el marco del Día Internacional del Skate, este domingo el Skatepark de General Alvear fue el punto de encuentro de jóvenes aficionados a esta disciplina, familias y vecinos que se acercaron a compartir una tarde de deporte, música y recreación.

La propuesta incluyó un torneo de Best Trick, una modalidad de competencia en la que los participantes realizan su mejor truco sobre un obstáculo determinado, ante un jurado especial. Además, hubo música en vivo que acompañó las actividades desarrolladas durante toda la tarde.

La asesora de Juventud, Milagros Nieto, destacó la importancia de generar espacios para que los jóvenes puedan encontrarse y desarrollar las actividades que les apasionan. "Como todos los 21 de junio, los chicos se encuentran en el Skatepark Municipal para practicar este deporte que tanto les gusta. Siempre buscamos generar actividades y acompañar estos espacios", expresó.

Asimismo, remarcó el valor que tiene el lugar para quienes practican la disciplina y el trabajo conjunto que permite su mantenimiento.

Por su parte, Franco, uno de los participantes, destacó el compañerismo que caracteriza al grupo de skaters locales: "lo más lindo es la amistad, compartir y celebrar nuestro día. Somos un grupo muy unido y eso hace que este deporte sea especial".

Con una importante participación de jóvenes y el acompañamiento del público, la jornada permitió visibilizar una disciplina que continúa creciendo en General Alvear y que encuentra en el Skatepark Municipal un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación.