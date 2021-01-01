Robaron una Garrafa de una vivienda

Alvear

20 de Junio - Un vecino de General Alvear denunció haber sido víctima de un robo en su domicilio ubicado en calle Circunvalación al 573.

Según la información policial, el hecho fue denunciado alrededor de las 16:00. La víctima manifestó que se retiró de su vivienda cerca de las 8:30 de la mañana, dejando el inmueble con medidas de seguridad. Al regresar, constató que personas desconocidas habían dañado la puerta a la altura de la cerradura para ingresar al lugar.

Del interior de la vivienda sustrajeron una garrafa de 10 kilogramos de color morado.

La causa quedó en manos de la justicia, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para dar con los autores del hecho.