El día de la Bandera se celebró en Alvear Oeste

Alvear

20 de Junio - El distrito de Alvear Oeste vivió este 20 de junio una jornada marcada por el sentimiento patrio, la participación de las instituciones y el homenaje a la figura de Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional.

Las actividades comenzaron con el izamiento de la bandera en la Plaza Manuel Belgrano junto al Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Posteriormente se desarrolló el acto protocolar, con la participación del intendente Alejandro Molero, autoridades departamentales, representantes de instituciones y vecinos. Uno de los momentos más significativos fue la Jura de Lealtad a la Bandera realizada por alumnos de escuelas del distrito y cadetes de la institución policial.

Durante la ceremonia, el secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, destacó la vigencia del legado de Belgrano y la necesidad de trasladar esos valores: "Belgrano era un intelectual que puso todo en pos de la patria. Sus ideales son los que hoy tenemos que seguir todos, especialmente quienes tenemos una función pública", expresó.

Asimismo, remarcó la importancia del ejemplo como herramienta de formación ciudadana: "los valores se transmiten en el día a día, desde la familia, la escuela y también en la calle, a través del respeto hacia los demás".

Otro de los atractivos fue el desfile cívico, del que participaron instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales, entidades intermedias y agrupaciones. El paso de las delegaciones por las calles de Alvear Oeste recibió el acompañamiento del público, que se acercó para compartir una celebración atravesada por el sentido de pertenencia y el respeto por los símbolos nacionales.

Las actividades continuaron durante la tarde con espectáculos artísticos y propuestas culturales para toda la familia, completando una jornada que combinó tradición, participación y homenaje a los valores que representa la bandera argentina.