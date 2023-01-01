En San Rafael se inauguró el Gasoducto del Sur

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17 de Junio - El intendente Omar Félix y su hermano Emir encabezaron el acto, con funcionarios del Gobierno ausente. Sí fueron los radicales Ernesto Sanz y Walther Marcolini

El gasoducto de San Rafael se puso en marcha, después de 8 años de idas y vueltas y luego de estar un año y medio paralizado. Este miércoles, los hermanos Omar Félix (intendente) y el diputado nacional Emir Félix, dieron comienzo al funcionamiento de la obra que dotará a 27.000 viviendas del Sur mendocino de gas natural.

Los desencuentros del gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, y la vicegobernadora Hebe Casado (quien es sanrafaelina y no suele perderse eventos en su departamento) decantaron en la ausencia de los funcionarios en el acto.

Sin embargo, sí hubo presencia radical: el ex intendente de San Rafael, Ernesto Sanz, y el ex intendente de de General Alvear, Walther Marcolini.

El gasoducto del Sur comenzó a gestarse hace ocho años para ampliar la capacidad de transporte de gas natural hacia San Rafael

El gasoducto del Sur comenzó a gestarse hace ocho años para ampliar la capacidad de transporte de gas natural hacia San Rafael y General Alvear, dos departamentos que desde hacía tiempo tenían restringidas las nuevas conexiones por la saturación del sistema.

Cuando la obra estaba cerca de concluir, a fines de 2023, la interrupción de los envíos de fondos por parte del Gobierno de Javier Milei, paralizó los trabajos. En ese momento restaba alrededor del 10% de ejecución.

Frente a esa situación, la Municipalidad de San Rafael inició un reclamo judicial para obtener los recursos comprometidos. Tras una serie de resoluciones favorables, alcanzó un acuerdo con la Nación que permitió destrabar unos $5.200 millones y completar la obra.

Durante el acto, el intendente Omar Félix destacó el esfuerzo que demandó terminar el proyecto. "Luego de un esfuerzo inmenso, momentos de lucha y mucho trabajo llegó el momento más esperado", afirmó al dejar inaugurada la obra. También remarcó que el gasoducto permitirá habilitar nuevas conexiones para familias, comercios e industrias, y anticipó que el desafío ahora será ampliar las redes para que el servicio llegue a más usuarios.

Con su puesta en funcionamiento, el nuevo gasoducto permitirá recuperar las factibilidades para unas 27.000 conexiones domiciliarias, comerciales e industriales, una demanda histórica del sur mendocino.

Fuente: Diario UNO