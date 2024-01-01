“Desde el 10 de junio no sabemos nada de Pili”

Alvear

16 de Junio - La incertidumbre continúa para la familia de Paula Giménez, la alvearense detenida en Libia cuando se dirigía junto a una caravana humanitaria rumbo a la Franja de Gaza. Su madre, Nora Otín, aseguró que no tienen noticias de ella desde el pasado 10 de junio, fecha en la que pudieron mantener una breve comunicación telefónica.

“Desde el día 10 de junio, que fue el día que nos llamó, no sabemos más nada. Ese día sí pude hablar con ella, hablamos nueve minutos”, relató Otín.

Según contó, durante esa conversación Paula les transmitió que tanto ella como el resto de los detenidos se encontraban en mejores condiciones que al momento de su captura. “Me dijo muy rápidamente que estaban mejor, que habían comido, pero seguían en las mismas condiciones de detención que el primer día”, explicó.

La madre de la joven señaló además que mantienen contacto con la Cancillería argentina y que esperan definiciones en los próximos días. “Tuvimos una reunión con Cancillería y nos dijeron que sigamos visibilizando la situación. Tenemos que esperar a ver qué decisiones se toman esta semana”, indicó.

Mientras tanto, familiares y allegados continúan impulsando acciones para mantener vigente el reclamo y obtener información sobre el estado de Paula Giménez y los demás integrantes de la misión humanitaria detenidos en territorio libio.