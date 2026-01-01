Detuvieron a un joven con elementos robados en Villa Atuel

Noticias

16 de Junio - Un joven de 27 años fue detenido durante la madrugada de este martes en Villa Atuel, luego de ser sorprendido con elementos que habían sido sustraídos de un comercio de la localidad.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1.50 horas, en la intersección de Pedro del Castillo y Mariano Moreno, cuando efectivos de la Comisaría 26 que realizaban patrullajes preventivos observaron a un hombre en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y aprehendido tras una breve persecución.

En su poder se secuestró una mochila para bebé y un cinturón de cuero. Minutos más tarde, los uniformados constataron que ambos elementos habían sido robados de un comercio ubicado sobre calle Belgrano, al que delincuentes habían ingresado luego de romper una vidriera.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que también fue secuestrada la bicicleta en la que se movilizaba. La causa continúa bajo investigación para determinar si participaron otras personas en el hecho.