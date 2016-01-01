51.000 turistas visitaron Mendoza durante el fin de semana largo

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16 de Junio - La ocupación alcanzó 54% durante los días de mayor movimiento y los establecimientos de categorías medias fueron los que registraron una mayor demanda

Según datos del Observatorio Turístico del Emetur, junto con cifras relevadas por la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), la provincia recibió 51.977 turistas entre el 13 y el 15 de junio, quienes generaron un movimiento económico estimado en $11.206 millones.

De acuerdo con el relevamiento oficial, la ocupación promedio proyectada durante la semana previa era de 43%, aunque durante los días de mayor afluencia ese porcentaje se elevó a 54% impulsado por las reservas de último momento.

Desde AEHGA señalaron que los establecimientos de categorías medias, como hoteles y cabañas de 2 y 3 estrellas, concentraron buena parte de la demanda previa al fin de semana, especialmente por parte de grupos de viajeros.

El feriado, incorporado al calendario nacional en 2016 para conmemorar el fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, permitió un descanso extendido entre el viernes 13 y el lunes 15 de junio.

Dentro de los turistas que llegaron hay brasileños

El informe también destaca que, además del turismo nacional, durante estos días ingresaron visitantes extranjeros, principalmente provenientes de Brasil, una tendencia que suele repetirse en la provincia durante los fines de semana largos.

En cuanto a las actividades, la oferta turística estuvo marcada por propuestas enogastronómicas, eventos culturales y las primeras experiencias vinculadas con la nieve.

Entre ellas sobresalió la apertura de temporada en Los Puquios, mientras que Los Penitentes y Real del Pehuenche ofrecieron alternativas recreativas para quienes buscaban disfrutar del paisaje invernal.

El movimiento turístico coincidió además con el lanzamiento de "Mansa Pasión", una iniciativa del Emetur vinculada con Mundial de fútbol que propone un prode online con premios en experiencias turísticas en distintos puntos de Mendoza y la instalación de espacios para seguir los partidos.

Durante el fin de semana también se desarrolló en Lavalle una nueva edición del Festival Provincial del Envero, que reunió actividades técnicas, degustaciones, propuestas gastronómicas y espectáculos vinculados con la producción olivícola y el aceite de oliva virgen extra.

Con el cierre de este feriado, el próximo descanso nacional será el 20 de junio, Día de la Bandera. Al caer en sábado y ser una fecha inamovible, no generará un nuevo fin de semana largo, aunque se espera movimiento por las celebraciones del Día del Padre y los viajes de cercanía.

Fuente: Diario UNO