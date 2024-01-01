Se brindó una capacitaron a empleados municipales para actuar ante situaciones de incendio

Alvear

15 de Junio - Empleados de Servicios Públicos de la Municipalidad de General Alvear participaron de una capacitación sobre manejo del fuego y procedimientos de actuación ante incendios. La jornada estuvo dirigida principalmente a choferes de camiones regadores y contó con la participación de personal de Defensa Civil y del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

El objetivo fue fortalecer los conocimientos del personal municipal en materia de prevención, seguridad y respuesta ante emergencias, además de unificar criterios de actuación para resguardar tanto a los trabajadores como a los recursos materiales afectados a estas tareas.

La capacitación forma parte de un trabajo conjunto orientado a optimizar la coordinación entre las distintas áreas que intervienen durante un incendio, definiendo funciones y responsabilidades para mejorar la asistencia que brinda el municipio en este tipo de contingencias