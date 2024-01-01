Se brindó una capacitaron a empleados municipales para actuar ante situaciones de incendio

Tuesday, 16 De June De 2026
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El objetivo fue fortalecer los conocimientos del personal municipal en materia de prevención, seguridad y respuesta ante emergencias, además de unificar criterios de actuación para resguardar tanto a los trabajadores como a los recursos materiales afectados a estas tareas.
La capacitación forma parte de un trabajo conjunto orientado a optimizar la coordinación entre las distintas áreas que intervienen durante un incendio, definiendo funciones y responsabilidades para mejorar la asistencia que brinda el municipio en este tipo de contingencias