Murió Angelina, Madre de Plaza de Mayo Mendoza y abuela de la nieta recuperada número 117

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15 de Junio - Angelina Caterino de Castro tenía 91 años. En 2015 pudo conocer a su nieta Claudia, nacida en cautiverio durante la dictadura militar

Murió a los 91 años Angelina Caterino de Castro, miembro de Madres de Plaza de Mayo, filial Mendoza. Desde los organismos de derechos humanos de la provincia y también nacionales la despidieron con sentidos mensajes de tristeza aunque también destacaron que no recuperó a su hija desaparecida pero sí a la nieta Claudia que nació en cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada).

Angelina, a quien todos llamaban Angelita, sufrió el secuestro de su hija Gladys Castro, quien estaba embarazada cuando un grupo de tareas de los que operaron durante el terrorismo de Estado se la llevó de su casa de Godoy Cruz, junto a su esposo Walter Domínguez. Fue el 9 de diciembre de 1977.

Glayds y Walter están desaparecidos desde entonces pero de ella se supo que estuvo con vida por lo menos hasta abril de 1978 cuando nació su hija Claudia en uno de los sitios más siniestros usados por la dictadura militar: la ESMA. Ese espacio fue convertido en un campo de exterminio,

Angelina Caterino fue una de las tantas madres que durante años marcharon los jueves en la plaza San Martín junto a María Asof de Domínguez, la otra abuela de Claudia y referente de la agrupación en Mendoza. Como tantas otras, a partir del secuestro de sus hijos e hijas, recorrieron comisarías, sedes militares y policiales, organismos judiciales, iglesias...

En el caso de Angelina y María la búsqueda no sólo fue de sus hijos sino también de la nieta o nieto que podría haber nacido en cautiverio. Finalmente dieron con ella en 2015 cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos corroboró la identidad de Claudia, quien pasó a ser la nieta número 117 recuperada tras la apropiación por parte del terrorismo de Estado. Hasta ahora son 140 los que lograron restablecer su verdadera identidad.

Por la apropiación de Claudia Domínguez Castro hubo un juicio que terminó con tres condenas en marzo de 2019.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo recordaron que "Angelina Caterino era hija de italianos, de una familia trabajadora de los viñedos de Mendoza. A los 15 años conoció a quien luego sería su marido, José, en un corso de carnaval. Tuvieron seis hijos. Gladys, la mayor, desapareció embarazada. Con la calidez que la caracterizaba conoció a Claudia en 2015 y cultivó un vínculo de amor".

Fuente: Diario UNO