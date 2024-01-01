Alvear presentó sus experiencias ambientales en el Encuentro de Economía Circular

Alvear

15 de Junio - General Alvear participó del Segundo Encuentro de Economía Circular realizado en San Rafael, donde presentó las distintas acciones que lleva adelante en materia de gestión ambiental y aprovechamiento de residuos. La presencia del departamento incluyó un espacio de exposición y la participación en los paneles destinados al intercambio de experiencias entre municipios e instituciones.

Durante la jornada se dieron a conocer los programas que se desarrollan desde la planta de reciclado local, entre ellos la gestión de neumáticos fuera de uso, el tratamiento de aceite vegetal usado, la producción de compost, el impulso de huertas comunitarias y la implementación del programa Punto Compost en establecimientos educativos.

Además, a través de un stand institucional se exhibieron materiales obtenidos a partir de los procesos de recuperación y reciclaje, como fardos de plástico, cartón y aluminio, colilleros y recipientes para la recolección de aceite usado. La participación permitió mostrar el trabajo que se desarrolla en General Alvear y consolidar su presencia en espacios donde se promueven estrategias vinculadas al desarrollo sostenible y la economía circular.