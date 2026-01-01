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Tuesday, 9 De June De 2026

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Presentaron el ciclo "Tardes de Museos"

9 de Junio - Vuelven las “Tardes de Museos”, una propuesta que combina arte, música y patrimonio. La primera actividad se realizará este viernes 12 de junio a las 18 horas en el Museo de Historia Salvador Calafat, con la presentación de la Escuela Artística Alberto Williams, que ofrecerá un espectáculo de tango, ensamble de cuerdas y vientos, además de intervenciones de danza.


El ciclo continuará el domingo desde las 17 horas en el Museo de Guerra de Malvinas, donde se presentará la Banda Municipal “Evaristo Gramaje”. 
La iniciativa busca acercar a vecinos y visitantes a los espacios museísticos del departamento, permitiéndoles disfrutar de propuestas artísticas y recorrer las instalaciones con el acompañamiento de guías. También será una oportunidad para conocer las nuevas salas del Museo deGuerra de Malvinas y los avances de la futura sala de arte del Museo Calafat.

por Miguel Lieby