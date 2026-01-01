Presentaron el ciclo "Tardes de Museos"

Tuesday, 9 De June De 2026
|►
|Escuchar:
|
El ciclo continuará el domingo desde las 17 horas en el Museo de Guerra de Malvinas, donde se presentará la Banda Municipal “Evaristo Gramaje”.
La iniciativa busca acercar a vecinos y visitantes a los espacios museísticos del departamento, permitiéndoles disfrutar de propuestas artísticas y recorrer las instalaciones con el acompañamiento de guías. También será una oportunidad para conocer las nuevas salas del Museo deGuerra de Malvinas y los avances de la futura sala de arte del Museo Calafat.