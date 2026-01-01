Alvear

Presentaron el ciclo "Tardes de Museos"

9 de Junio - Vuelven las “Tardes de Museos”, una propuesta que combina arte, música y patrimonio. La primera actividad se realizará este viernes 12 de junio a las 18 horas en el Museo de Historia Salvador Calafat, con la presentación de la Escuela Artística Alberto Williams, que ofrecerá un espectáculo de tango, ensamble de cuerdas y vientos, además de intervenciones de danza.