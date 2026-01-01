La Cámara de Comercio de Alvear, participó del lanzamiento de una línea de crédito para pymes al 18%

Alvear

8 de Junio - El presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Germán Herrada, participó del acto en el que el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Banco de la Nación Argentina, Darío Wasserman, presentaron una nueva línea de financiamiento destinada a pequeñas y medianas empresas mendocinas.

El lanzamiento se realizó en el Salón Patricias de la Casa de Gobierno provincial, con la presencia de ministros del gabinete provincial, directivos del Banco Nación y representantes de cámaras empresariales.

La línea permite acceder a créditos para capital de trabajo con una tasa final del 18% anual. El esquema combina la reducción de tasa que el Banco Nación aplica a Mendoza en su condición de agente financiero —del 25% al 23%— con un subsidio adicional de cinco puntos porcentuales que aporta el Gobierno provincial a través del Ministerio de Producción. Cada empresa puede acceder a hasta $300 millones bajo esta modalidad.

La provincia recibirá $100.000 millones del total de $500.000 millones que el Banco Nación destinará a esta operatoria en todo el país, lo que representa el 20% del cupo nacional.

El ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, estimó que la herramienta podría alcanzar a 15.000 empresas a través de esta línea y de los instrumentos complementarios disponibles, incluyendo el Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Durante el acto, el gobernador Cornejo contextualizó la iniciativa en el proceso de reordenamiento económico del país y subrayó la necesidad de que el sistema financiero oriente sus recursos hacia el sector privado. «Hoy hay que prestarle a las pymes, esa es nuestra prioridad y eso es lo que queremos apoyar», sostuvo.

Fuente: Prensa Cámara de Comercio de Gral. Alvear