Malestar por la presencia de gusanos en alimentos servidos en la Escuela “Entre Ríos”

Alvear

8 de Junio - La comunidad educativa de la Escuela Entre Ríos, de Alvear Oeste, atraviesa momentos de preocupación luego de que padres denunciaran la presencia de gusanos en alimentos que habrían sido servidos a alumnos del establecimiento. El hecho generó reclamos de las familias y motivó la intervención de las autoridades educativas.

La delegada administrativa de la zona Sur de la Dirección General de Escuelas, Magalí Oneschuk, informó que se activó el protocolo correspondiente, que incluye la inspección del depósito donde se almacenan los alimentos, la verificación de las condiciones de refrigeración y la toma de muestras para su análisis bromatológico.

"Se toman pruebas para ser analizadas bromatológicamente y, mientras se espera ese resultado, se realizarán las desinfecciones y ventilaciones correspondientes en la institución", explicó la funcionaria. Además, señaló que como medida preventiva se resolvió suspender temporalmente la jornada completa hasta que estén garantizadas las condiciones óptimas para el funcionamiento del servicio.

Oneschuk indicó que la DGE trabaja con más de un proveedor y remarcó que no se pueden establecer responsabilidades hasta contar con los resultados de los análisis. También llevó tranquilidad a las familias al señalar que se trata de una situación excepcional. "Por lo menos desde que estoy yo, es la primera vez que nos sucede", afirmó.

La funcionaria agregó que el personal de la escuela se encuentra afectado por lo ocurrido y destacó que habitualmente, ante cualquier inconveniente con la calidad de los productos, se realizan los cambios de proveedores que sean necesarios. Mientras tanto, las autoridades esperan los resultados de los estudios para determinar el origen del problema y adoptar las medidas correspondientes.