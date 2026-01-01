Alvear cerró con éxito una nueva fecha del Argentino de Motocross

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8 de Junio - Tras la realización de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross en el Autódromo Víctor García, se realizó un balance positivo de un fin de semana que convocó a pilotos, equipos y visitantes de distintos puntos del país, generando además un importante movimiento turístico y comercial.

Tras la realización de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross en el Autódromo Víctor García, se realizó un balance positivo de un fin de semana que convocó a pilotos, equipos y visitantes de distintos puntos del país, generando además un importante movimiento turístico y comercial.

El director de Turismo, Gustavo García, destacó el impacto del evento: "de vuelta dejamos a Alvear en lo más alto" y aseguró que hubo aproximadamente un 95% de ocupación hotelera.

Uno de los aspectos más valorados fue el reconocimiento de los organizadores nacionales, quienes destacaron el trabajo realizado y la recepción brindada por la comunidad. En ese sentido, el funcionario indicó: "nos felicitaron por la calidad humana que tiene General Alvear, por la predisposición que han tenido todos los empleados que han estado en el predio y por cómo hemos acompañado desde la municipalidad para que se haga este evento acá ".

De cara al futuro, el departamento ya fue considerado para formar parte del calendario 2027 del Argentino de Motocross. "Para el año que viene nos han elegido entre las seis fechas que tiene toda la Argentina", finalizó García.