ATLETSMO: Se corrió por el día de la Bandera

Deportes

8 de Junio - Como ocurre dese hace años, Alvear Oeste fue sede de la competencia que reunió a un gran número de participantes. Lorena Cuello e Ignacio Sánchez, los ganadores.

Este domingo, el atletismo colmó las calles de Alvear Oeste, en lo que fue la primera competencia del Campeonato alvearense de pruebas de calle´organizado por la Dirección de Deportes de Alvear.

En Damas, la ganadora fue la Campeona Argentina de Media Maratón, Lorena Cuello, mienta que en hombres, el vencedor fue el Malargüino Ignacio Sánchez.

Principales Posiciones de 5 y 10 K:

10K Damas

1º Lorena Cuello - 36:55 (Alvear) - Trisports

2º Elisa Abarca - 37:33 (Alvear) Trisports

3º Julieta Alonso - 42:47 (San Rafael) - TyT

10K Caballeros

1º Ignacio Sánchez - 31:43 (Malargüe) - TyT

2º Juan Emilio Medina - 32:12 (Ciudad de Mendoza) - Pura Pasión

3º Saúl Vega - 32:23 (Alvear) - Team Olímpico

5K Masculino

1º Francisco Lara - 16:23 (San Rafael) - TyT

2º Facundo Braga - 16:57 (San Rafael) - MG Training

3º Gustavo Bernales - 18:22 (Malargüe) - Becerra Team

5K Femenino

1º Isabella Sabio - 19:36 (San Rafael) - MG Training

2º Trinidad Lifona - 24:50 (San Rafael) Hidrofitness Running

3º Florencia Vidable - 25:43 (Alvear) El Templo Fitness