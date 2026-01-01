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Monday, 8 De June De 2026

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Deportes

ATLETSMO: Se corrió por el día de la Bandera

8 de Junio - Como ocurre dese hace años, Alvear Oeste fue sede de la competencia que reunió a un gran número de participantes. Lorena Cuello e Ignacio Sánchez, los ganadores.

Este domingo, el atletismo colmó las calles de Alvear Oeste, en lo que fue la primera competencia del Campeonato alvearense de pruebas de calle´organizado por la Dirección de Deportes de Alvear.

En Damas, la ganadora fue la Campeona Argentina de Media Maratón, Lorena Cuello, mienta que en hombres, el vencedor fue el Malargüino Ignacio Sánchez.

 

Principales Posiciones de 5 y 10 K:

 

10K Damas

Lorena Cuello - 36:55 (Alvear) - Trisports

Elisa Abarca - 37:33 (Alvear) Trisports

Julieta Alonso - 42:47 (San Rafael) - TyT

 

10K Caballeros

Ignacio Sánchez - 31:43 (Malargüe) - TyT

Juan Emilio Medina - 32:12 (Ciudad de Mendoza) - Pura Pasión

Saúl Vega - 32:23 (Alvear) - Team Olímpico

 

5K Masculino

Francisco Lara - 16:23 (San Rafael) - TyT

Facundo Braga - 16:57 (San Rafael) - MG Training

Gustavo Bernales - 18:22 (Malargüe) - Becerra Team

 

5K Femenino

Isabella Sabio - 19:36 (San Rafael) - MG Training

Trinidad Lifona - 24:50 (San Rafael) Hidrofitness Running

Florencia Vidable - 25:43 (Alvear) El Templo Fitness

 

por Miguel Lieby