ATLETSMO: Se corrió por el día de la Bandera

Monday, 8 De June De 2026
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Este domingo, el atletismo colmó las calles de Alvear Oeste, en lo que fue la primera competencia del Campeonato alvearense de pruebas de calle´organizado por la Dirección de Deportes de Alvear.
En Damas, la ganadora fue la Campeona Argentina de Media Maratón, Lorena Cuello, mienta que en hombres, el vencedor fue el Malargüino Ignacio Sánchez.
Principales Posiciones de 5 y 10 K:
10K Damas
1º Lorena Cuello - 36:55 (Alvear) - Trisports
2º Elisa Abarca - 37:33 (Alvear) Trisports
3º Julieta Alonso - 42:47 (San Rafael) - TyT
10K Caballeros
1º Ignacio Sánchez - 31:43 (Malargüe) - TyT
2º Juan Emilio Medina - 32:12 (Ciudad de Mendoza) - Pura Pasión
3º Saúl Vega - 32:23 (Alvear) - Team Olímpico
5K Masculino
1º Francisco Lara - 16:23 (San Rafael) - TyT
2º Facundo Braga - 16:57 (San Rafael) - MG Training
3º Gustavo Bernales - 18:22 (Malargüe) - Becerra Team
5K Femenino
1º Isabella Sabio - 19:36 (San Rafael) - MG Training
2º Trinidad Lifona - 24:50 (San Rafael) Hidrofitness Running
3º Florencia Vidable - 25:43 (Alvear) El Templo Fitness