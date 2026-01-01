Con una gran convocatoria, pasó por Alvear la tercera fecha del Argentino de Motocross

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7 de Junio - General Alvear fue sede este fin de semana de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, una competencia que reunió a más de 170 pilotos de distintos puntos del país y de naciones vecinas, y que convocó a más de 2.500 personas en el Autódromo "Víctor García".

General Alvear fue sede este fin de semana de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, una competencia que reunió a más de 170 pilotos de distintos puntos del país y de naciones vecinas, y que convocó a más de 2.500 personas en el Autódromo Víctor García.

Durante dos jornadas, el departamento recibió a corredores, equipos, familiares y aficionados que llegaron para disfrutar de una de las principales competencias del calendario nacional, generando un importante movimiento turístico, comercial y gastronómico.

La realización del evento fue el resultado de un trabajo conjunto encabezado por el municipio, que a través de distintas áreas coordinó durante semanas la logística necesaria para albergar una competencia de esta magnitud. Diferentes dependencias municipales, en trabajo en conjunto con el sector privado, participaron activamente en la preparación del predio y en la atención de los visitantes.

El intendente Alejandro Molero destacó la importancia de este tipo de propuestas para el crecimiento del departamento y el posicionamiento de General Alvear en el país.

“General Alvear otra vez está a la altura de las circunstancias. Estamos siendo noticia nacional con este tipo de eventos, recibiendo pilotos de todo el país y también de países vecinos como Chile y Brasil. Cada propuesta que impulsamos demuestra nuestra capacidad de organización, seriedad y responsabilidad, pero también algo que nos caracteriza: el trato de nuestra gente hacia quienes nos visitan”, expresó.

Molero remarcó además el acompañamiento del sector privado y el compromiso de quienes apuestan al desarrollo local.

“Sin el apoyo de las empresas de General Alvear sería muy difícil concretar este tipo de iniciativas. Hay un acompañamiento permanente que nos permite seguir generando eventos que fortalecen el deporte, el turismo y la economía local”, señaló.

Desde la Confederación Argentina de Motociclismo también valoraron el trabajo realizado. El director deportivo de la entidad, Juan Carlos Toboada, destacó las condiciones del circuito y la atención recibida durante toda la estadía.

“Nos encontramos con una agradable sorpresa. El circuito estuvo a la altura de una competencia nacional, con una infraestructura muy bien preparada. Pero además nos llevamos el recuerdo de la hospitalidad de la gente. Los pilotos se sintieron muy cómodos y eso seguramente se reflejará cuando regresen a sus lugares de origen”, manifestó.

En el plano deportivo, uno de los momentos más celebrados por el público local fue la victoria del alvearense Julio Quiroga en la categoría MX3 D. En tanto, el cierre de la fecha quedó en manos de Joaquín Poli, quien se impuso en la MX1, la divisional principal del certamen.

“Me sorprendió la cantidad de público que acompañó durante todo el fin de semana. Para el motocross argentino es muy importante contar con este marco y ojalá podamos volver el próximo año”, afirmó el piloto tras su triunfo.

La convocatoria, el nivel de los competidores y la respuesta del público volvieron a ubicar a General Alvear en el centro de la escena deportiva nacional, consolidando una política que busca potenciar el turismo, acompañar el crecimiento económico y generar oportunidades a partir de eventos de alcance federal.