Comenzó el programa “Tarjeta Roja a la Violencia”

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5 de Junio - En el Club Andes dio inicio el programa “Tarjeta Roja a la Violencia en el Fútbol”, una iniciativa de la Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Familia, orientada a promover la convivencia, el respeto y la prevención de situaciones de violencia en el deporte. La propuesta busca fortalecer los valores que hacen del fútbol un espacio de encuentro, inclusión y formación.

La directora Gabriela Arzelan, explicó que el trabajo estará orientado a jugadores, entrenadores y familias mediante talleres y espacios de diálogo sobre comunicación asertiva, manejo de emociones, autoexigencia y presión deportiva. Destacó que la iniciativa apunta a fortalecer las relaciones humanas dentro de los equipos y generar herramientas que contribuyan a prevenir conductas violentas tanto dentro como fuera de la cancha.

Por su parte, la presidenta del Club Andes, Carina Bustos, señaló que la propuesta surgió a partir de necesidades detectadas en las divisiones formativas y valoró el acompañamiento de los equipos técnicos municipales. Además, remarcó la importancia de brindar a los jóvenes, herramientas para el cuidado de la salud emocional y adelantó que las actividades se extenderán a otras categorías del club.

El programa representa un trabajo conjunto entre el municipio y los clubes deportivos, con la intención de generar espacios de formación y contención que favorezcan una convivencia más saludable en el fútbol local.