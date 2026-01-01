Comenzó el programa “Tarjeta Roja a la Violencia”

Friday, 5 De June De 2026
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La directora Gabriela Arzelan, explicó que el trabajo estará orientado a jugadores, entrenadores y familias mediante talleres y espacios de diálogo sobre comunicación asertiva, manejo de emociones, autoexigencia y presión deportiva. Destacó que la iniciativa apunta a fortalecer las relaciones humanas dentro de los equipos y generar herramientas que contribuyan a prevenir conductas violentas tanto dentro como fuera de la cancha.
Por su parte, la presidenta del Club Andes, Carina Bustos, señaló que la propuesta surgió a partir de necesidades detectadas en las divisiones formativas y valoró el acompañamiento de los equipos técnicos municipales. Además, remarcó la importancia de brindar a los jóvenes, herramientas para el cuidado de la salud emocional y adelantó que las actividades se extenderán a otras categorías del club.
El programa representa un trabajo conjunto entre el municipio y los clubes deportivos, con la intención de generar espacios de formación y contención que favorezcan una convivencia más saludable en el fútbol local.