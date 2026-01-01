Se jugó el 1° Torneo de la liga infantil de ajedrez

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5 de Junio - En el Polideportivo Deportistas Alvearenses comenzó la temporada 2026 de la Liga Infantil de Ajedrez, una propuesta impulsada por las direcciones de Deportes y Educación que reúne a jóvenes jugadores de todo el departamento.

En el Polideportivo Deportistas Alvearenses comenzó la temporada 2026 de la Liga Infantil de Ajedrez, una propuesta impulsada por las direcciones de Deportes y Educación que reúne a jóvenes jugadores de todo el departamento.

La primera jornada contó con la participación de 16 ajedrecistas, entre ellos varios participantes que se incorporaron por primera vez a la competencia, quienes compartieron partidas con jugadores que se destacan a nivel provincial en sus respectivas categorías. Además, días atrás también dio inicio la Liga Juvenil, mientras que próximamente comenzará la Liga de Adultos.

La temporada contempla cuatro torneos a lo largo del año, que otorgan puntos para definir a los campeones de cada categoría. Quienes deseen sumarse a las ligas o a las clases de ajedrez pueden acercarse a la Dirección de Educación o al Polideportivo Deportistas Alvearenses para recibir más información e inscribirse.