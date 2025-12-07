Dolor nacional: Murió el Indio Solari

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5 de Junio - Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tenía 77 años y padecía parkinson. Fue un ícono y figura central del rock nacional.

Carlos “Indio” Solari”, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir. La trágica noticia fue confirmada esta mañana de viernes por la UFI N2 Ituzaingó. Las causas no fueron reveladas.

El referente del rock padecía Mal de Párkinson. La familia no emitió un comunicado sobre el hecho por el momento.

La última aparición pública del músico fue a mediados de mayo, cuando recibió un Doctorado Honoris Causa de la UBA. La ceremonia se realizó en su ausencia por el avanzado estado de su enfermedad, pero el músico envió un video grabado con un mensaje de agradecimiento dirigido al público presente en el auditorio: “Habla el Indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción, que me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y también a quienes consideran que merezco este reconocimiento. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

En este acto, la universidad repasó su trayectoria como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ambos proyectos fueron presentados como hitos del rock nacional y como espacios de construcción de comunidad en torno a sus recitales.

En cuanto a la presencia en los escenarios, su última “presencia” fue en un recital de los Fundamentalistas en La Plata, donde participó sorpresivamente a través de un video grabado y cantó hits comoNike es la cultura, Tarea Fina y Pool, Averna y Pausa.

Además, dejó un emotivo saludo para el público. “Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario. Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo”, expresó.

Fuente: Página 12