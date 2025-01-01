Operativo Lobesia: ISCAMEN presentó los resultados de la campaña 2025/26 a entidades vitivinícolas

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3 de Junio - Se realizó una mesa de trabajo con representantes de las principales entidades del sector vitivinícola para compartir resultados, evaluar el estado de situación de la plaga y coordinar aspectos operativos vinculados a las acciones de manejo previstas para la próxima campaña.

En el marco de la planificación de acciones para la próxima temporada agrícola y tras la finalización del Operativo de Control de Lobesia botrana 2025/26, técnicos del ISCAMEN compartieron los resultados con miembros de entidades vitivinícolas locales.

Del encuentro participaron referentes de la Dirección de Agricultura, Fecovita, ACOVI, Bodegas de Argentina, Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el sector de uva de mesa, representantes de productores del Este y la Coordinación del Programa Lobesia botrana del ISCAMEN

Se presentaron los resultados obtenidos mediante las distintas herramientas de Manejo Integrado de Plagas implementadas durante la campaña, las cuales permitieron reducir significativamente las detecciones de la plaga, en el orden del 70%, en los oasis productivos de la provincia. En este marco, las entidades coincidieron en destacar los resultados alcanzados, poniendo en valor la complejidad operativa, la rigurosidad técnica y el trabajo territorial desarrollado durante uno de los programas fitosanitarios de mayor alcance de Mendoza.

Tras una exposición del estado sanitario actual y de los indicadores obtenidos, se propuso dar continuidad y profundizar la articulación con el sector productivo, con el objetivo de resguardar los avances logrados y fortalecer las acciones de control en aquellas áreas que requieren una atención diferencial.

Durante la reunión, los representantes de las distintas entidades compartieron diagnósticos y experiencias relevadas en territorio, a partir de la dinámica de trabajo desarrollada durante la última campaña, aportando observaciones y sugerencias para fortalecer la implementación de futuras acciones. Asimismo, destacaron la importancia de generar estos espacios de intercambio, a través del Comité Técnico, de manera sostenida.

Por otro lado, desde el Ministerio de Producción a través de la Dirección de Agricultura se informó que se encuentran en marcha las gestiones necesarias para disponer de los recursos que permitan sostener un alcance operativo similar al implementado durante la campaña 2025/26.

La campaña finalizada permitió alcanzar una cobertura superior a las 130.000 hectáreas de viñedos mediante tareas de monitoreo, control fitosanitario y la aplicación de herramientas de Manejo Integrado de Plagas, beneficiando a más de 9.000 productores vitivinícolas. Asimismo, los resultados de la red oficial de monitoreo evidenciaron una reducción cercana al 70% en las detecciones de la plaga respecto de la temporada anterior.

Estos espacios de articulación permiten fortalecer la coordinación entre instituciones técnicas y entidades representativas del sector productivo, consolidando acciones y estrategias conjuntas para la protección fitosanitaria y el desarrollo sostenible de una actividad estratégica para Mendoza, como la vitivinicultura.

Fuente: Prensa Gobernación