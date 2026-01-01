Dos aprehendidos, secuestro de motos y autopartes en distintos allanamientos

Alvear

3 de Junio - Efectivos de la Unidad Investigativa (Dirección General de Investigaciones), llevaron a cabo 11 allanamientos por los delitos de robo de motos en la zona. Como consecuencia se logró el secuestro de cuatro motos y la detención de dos personas vinculados a los hechos.

Las medidas formaron parte de los 50 allanamientos llevados a cabo en distintos puntos de la provincia, con fuerte presencia en el Gran Mendoza y el Sur provincial.

A raíz de la recepción de varias denuncias radicadas en relación a la sustracción de motocicletas ocurridas en el mes de mayo, tanto en la vía pública como en viviendas particulares, es que los efectivos de la PDI de Gral. Alvear realizaron tareas de campo constatando la existencia de 11 domicilios que estarían involucrados en este tipo de hechos. Situación por la cual se solicitaron las respectivas ordenes de allanamientos, la que fueron autorizadas por la Fiscalía de Instrucción de Gral. Alvear, llevándolas a cabo en los siguientes domicilios: B° Matadero calle pública s/n; B° Matadero calle pública s/n; B° Sangrandi; B° San Miguel Arcángel; Calle Río Diamante; Calle 25 de Mayo s/n Distrito de Villa Atuel; Calle Circunvalación s/n; Calle L s/n, y Calle Pio Castro s/n, entre otros.

Dichas medidas arrojaron resultados positivos, procediendo al secuestro de cuatro motos 110 cc; una marca Corven; la segunda Honda; una tercera marca Yamaha y la cuarta Maverik y una moto marca Rouser Bajaj, la cual presenta pedido de secuestro por av. Robo, autopartes varios de diferentes motos, como asientos y demás, cuadros de bicicletas y se procede a la aprehensión de dos ciudadanos, trasladados a comisaría 14°