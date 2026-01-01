Presentaron "Hackeá tu mente, liderá tu futuro – Brain Hack 2026"

Alvear

3 de Junio - El director de Educación José Morán, brindó información sobre la capacitación internacional gratuita desarrollada junto a Fundación Movistar e Iberotech: “Hackeá tu mente, liderá tu futuro”.

El director de Educación José Morán, brindó información sobre la capacitación internacional gratuita desarrollada junto a Fundación Movistar e Iberotech: “Hackeá tu mente, liderá tu futuro”.

El curso, destinado a jóvenes y adultos, se dictará de manera virtual y contará con certificación internacional. La propuesta apunta al desarrollo de habilidades personales, profesionales y de liderazgo, brindando herramientas para el trabajo en equipo y el crecimiento laboral.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de junio a través del siguiente enlace https://becas-iberotech.stdst.site/movistar o en la Dirección de Educación, Chapeaurouge y Zeballos.

Además, se confirmó la llegada de una nueva aula móvil de informática al departamento, donde se ofrecerán capacitaciones en operador de PC, Excel y reparación de celulares, entre otras propuestas orientadas a mejorar la empleabilidad de los vecinos.