Abren las inscripciones para artesanos y emprendedores que deseen participar de la Fiesta de San Pedro Apóstol

Wednesday, 3 De June De 2026
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Según se informó, las inscripciones comenzaron el 1 de junio y están dirigidas a quienes deseen formar parte de la celebración con un stand para exhibir y comercializar sus productos.
Los interesados podrán realizar el trámite en la Delegación Municipal de San Pedro del Atuel o comunicarse telefónicamente al 2625 43-68-81 para recibir mayor información sobre los requisitos y condiciones de participación.
Desde la organización destacaron la importancia de la presencia de artesanos y emprendedores locales, quienes cada año contribuyen a enriquecer la propuesta cultural y comercial de la fiesta, generando además un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.
La convocatoria busca fortalecer el trabajo de los productores y creadores de la región, brindándoles una oportunidad para dar a conocer sus emprendimientos en el marco de una de las celebraciones más tradicionales del calendario local.