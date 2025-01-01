Abren las inscripciones para artesanos y emprendedores que deseen participar de la Fiesta de San Pedro Apóstol

Alvear

3 de Junio - La Municipalidad de General Alvear informó que ya se encuentra abierta la convocatoria destinada a artesanos y emprendedores interesados en participar de la tradicional Fiesta de San Pedro Apóstol, uno de los eventos más representativos del distrito de San Pedro del Atuel.

Según se informó, las inscripciones comenzaron el 1 de junio y están dirigidas a quienes deseen formar parte de la celebración con un stand para exhibir y comercializar sus productos.

Los interesados podrán realizar el trámite en la Delegación Municipal de San Pedro del Atuel o comunicarse telefónicamente al 2625 43-68-81 para recibir mayor información sobre los requisitos y condiciones de participación.

Desde la organización destacaron la importancia de la presencia de artesanos y emprendedores locales, quienes cada año contribuyen a enriquecer la propuesta cultural y comercial de la fiesta, generando además un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

La convocatoria busca fortalecer el trabajo de los productores y creadores de la región, brindándoles una oportunidad para dar a conocer sus emprendimientos en el marco de una de las celebraciones más tradicionales del calendario local.