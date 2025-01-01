Alvear

2 de Junio - La Municipalidad de General Alvear, a través de la Asesoría de Gestión Ambiental, concretó una nueva venta de cartón recuperado en la Planta de Residuos ubicada en calle 7 y R. Se trata de la segunda comercialización del año, con una carga estimada entre 22.000 y 24.000 kilos y una importante mejora en el valor del material, que pasó de 95 a 185 pesos por kilo.

Desde la implementación del programa de recolección diferenciada de residuos reciclables, la planta ha incrementado su producción entre un 20 y un 25% respecto al mismo período del año anterior. Este sistema permitió optimizar el tratamiento de materiales reciclables, reducir la presencia de residuos comunes y mejorar las condiciones de trabajo de la cooperativa encargada de la recuperación.

Al respecto, el asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó que “actualmente estamos trabajando solamente con residuos reciclables y eso nos ha ayudado a que la producción sea mayor”, remarcando además que el crecimiento registrado representa un beneficio ambiental y económico para toda la comunidad.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio, Rabanal invitó a los vecinos a participar de una jornada especial en el vivero de Recursos Naturales, desde las 9 horas. Habrá capacitaciones sobre producción de estacas de álamos, reproducción de casuarinas y compostaje. Los asistentes podrán llevarse las estacas y plantas obtenidas durante la actividad, por lo que se recomienda asistir con herramientas de poda.