En Junio aumentan el combustible, la luz y varios "lujos" más

Noticias

1 de Junio - Los contratos de alquileres ajustan hasta 78% en junio. Prepagas, con aumentos al ritmo de la inflación. Aumentan los combustibles y el personal doméstico

Llega junio y con el nuevos aumentos de tarifas y servicios que se van a hacer sentir en la canasta familiar. Y terminarán reflejándose en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que mide la inflación mensual.

Luego de la leve desaceleración de abril y a la espera del dato de mayo, se trata de rubros que sin duda moverán la aguja del índice del sexto mes del año.

A continuación, el detalle de los ajustes en alquileres, servicios públicos, prepagas, personal doméstico y combustibles que entrarán en vigencia desde esta semana, para acomodar el presupuesto.

Para la actualización de alquileres, el Índice de Contratos de Locación marca un aumento en junio del 78%

Alquileres

Los inquilinos que aún tengan contratos regidos por la derogada ley de alquileres sufrirán una fuerte suba respecto a los meses anteriores.

La actualización anual del Índice de Contratos de Locación (ICL) marcará un incremento del 78% para junio, lo que rompe la tendencia a la baja: en mayo fue del 32%, abril 31,22%, en marzo 33,80%, en febrero el 34,6% y en enero fue de 36,39%

Por su parte, los contratos con ajuste trimestral por inflación iniciados o ajustados en marzo se recalcularán este mes; a falta del IPC de mayo, se estima una suba cercana al 8,8%.

Para aquellos contratos que toman el promedio de las últimas tres variaciones publicadas por el INDEC (febrero, marzo y abril), el aumento será del 9,12%.

Los afiliados a algunas empresas de medicina prepaga deberán afrontar un nuevo aumento, en línea con la inflación de abril.

Prepagas

Los planes de salud de empresas de medicina prepaga también registrarán modificaciones en sus cuotas. Para junio los aumentos oscilarán entre el 2,6% y el 2,9%.

El porcentaje, como es habitual, depende de cada empresa, el plan contratado y la región del país. Y está en relación a la inflación abril, es decir, a 2 meses vista, según dipuso en su momento el ministerio de Economía a instancias de la SSS (Superintendencia de Servicios de Salud).

Servicios públicos y combustibles

Las tarifas de luz y gas natural mantendrán sus actualizaciones mensuales bajo los esquemas vigentes. Ya se sabe que en el AMBA habrá aumentos, y en Mendoza se espera el impacto de la exclusión como Zona Fría para usuarios de gas natural.

Por otra parte, el boleto de transporte público ya se aseguró una nueva actualización en Capital Federal. Mientras, en la provincia taxis y remises esperan que el Gobierno avale un nuevo aumento del 25% en audiencia pública el 15 de junio.

En tanto, los combustibles (nafta y gasoil) volverán a subir por la actualización parcial del impuesto a los líquidos y al dióxido de carbono. Según trascendió, las petroleras aplicarán el incremento de manera directa en los surtidores.

Personal doméstico

Las trabajadoras de casas particulares o que prestan servicio doméstico cobrarán en junio 2026 un nuevo aumento salarial, en el marco del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

El pago, que incluye una suba de 1,5% sobre los salarios de mayo, llegará con el bono acordado para el sector y el depósito del medio aguinaldo. Se suma al 1,6% del mes anterior, previo a otro 1,4% pactado para julio.

El incremento alcanza a todas las categorías de trabajadoras de casas particulares, tanto con retiro como sin retiro. Así, el personal doméstico con retiro cobrará por hora $3.600,66 y quienes perciben un haber mensual, $441.729,02.



Fuente: Diario UNO