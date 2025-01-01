|►
|
|Escuchar:
FM Pehuenche
|
Alvear
Vendieron 24 mil kilos de vidrio para reciclaje
28 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear, a través de la Asesoría de Gestión Ambiental, concretó la venta de 24.000 kilos de vidrio a la empresa Cartoplast de San Rafael, material que tendrá como destino final la empresa Cattotini de Mendoza, encargada de llevar adelante el proceso de reciclado.
La iniciativa forma parte de las acciones que se desarrollan en el departamento para promover la recuperación de residuos y el cuidado del ambiente mediante procesos de reutilización y economía circular.
Ver menos