Alvear

Vendieron 24 mil kilos de vidrio para reciclaje

28 de Mayo - La Municipalidad de General Alvear, a través de la Asesoría de Gestión Ambiental, concretó la venta de 24.000 kilos de vidrio a la empresa Cartoplast de San Rafael, material que tendrá como destino final la empresa Cattotini de Mendoza, encargada de llevar adelante el proceso de reciclado.