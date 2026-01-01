La cosecha de uva 2026 fue 8% inferior a la de 2025 según el INV

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24 de Mayo - El informe final de la cosecha arrojó casi 18,4 millones de quintales de uva. En Mendoza los viñedos aportaron poco más de 13,1 millones

Aunque había estimaciones en base a las contingencias climáticas como el calor y tormentas, finalmente los números lo confirmaron: la cosecha 2026 fue un 8% inferior a la del año pasado según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

En el desglose regional, la producción en Mendoza alcanzó los 13.147.187 quintales, mientras que en San Juan la cifra fue de 4.097.938 quintales.

La producción vitícola de Mendoza representó, de acuerdo al balance final, un 98% de lo pronosticado a principios de año. En tanto, para la vecina provincia casi no hubo variación, lo que significó una coincidencia del 100%.

Variación entre la estimación y el informe final de cosecha

Desde el organismo destacaron que la merma había sido anticipada por técnicos que recorrieron los viñedos en febrero. Sin embargo, la variación representa casi la mitad que la estimación de cosecha de Acovi dada a conocer un mes después.

Entre el 2 y el 9 de febrero, el INV difundió un primer pronóstico que apuntaba a una producción 9% inferior. Aún así, el mercado no acusó recibo, con precios incluso inferiores a los de 2025 que impulsaron un caravanazo de productores.

Sin embargo, desde el organsmo defendieron la precisión del relevamiento, parte de un proceso que más allá de los partes de cosecha semanales en esta temporada innovó con estadísticas diarias de ingreso de uva a los establecimientos.

"Este preciso trabajo de estimación de la producción de uva permite a todos los sectores tomar decisiones para enfrentar el proceso de elaboración y dotar de mayor eficiencia y calidad a toda la cadena de valor productiva", señalaron .

Uva de "calidad excepcional"

Los profesionales del organismo calificaron la sanidad y calidad de la vendimia 2026 como "excelente" y de una calidad "excepcional".

También resaltaron que se logró una muy buena madurez polifenólica, base indispensable para la elaboración de vinos tintos de alta calidad.

Al respecto, durantela cosecha y elaboración 2026 personal de la Dirección de Estudios y Desarrollo Vitivinícola del INV realizó más de 900 microvinificaciones con uvas de las distintas zonas productoras de todo el país para comprobarlo.

El interés por ratificar la calidad quedó expuesto en una mayor cantidad de ensayos que los realizados en el 2025. Es que fueron 70% más que las microvinificaciones de la vendimia anterior.

Fuente: Diario UNO