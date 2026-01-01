Alvear sumó obras viales, viviendas y tecnología aplicada a la seguridad

Alvear

9 de Mayo - El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó una jornada marcada por la inauguración de obras vinculadas a conectividad, acceso a la vivienda y fortalecimiento de la seguridad pública. Las actividades contaron con la participación del intendente Alejandro Molero, la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus, funcionarios provinciales, municipales y vecinos.

Uno de los actos centrales fue la inauguración de la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 171, una obra estratégica para el Sur mendocino que conecta General Alvear, San Rafael y Malargüe con la Ruta Nacional 7. La intervención demandó una inversión superior a los 6.420 millones de pesos y comprendió 34 kilómetros entre Monte Comán y la Ruta Nacional 143, atravesando Real del Padre.

El Intendente de General Alvear Alejandro Molero destacó el impacto que tendrá la obra para el departamento y la región. “Ustedes acaban de asistir a la inauguración de nuestra principal vía de comunicación, no solamente relacionada a la producción, sino también a conectarnos al corredor bioceánico más importante de la Argentina. Por esa ruta transita la producción, pero también la salud, la cultura y el intercambio con otros puntos de la provincia”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, Cornejo remarcó la importancia estratégica del corredor para el desarrollo económico del Sur provincial y señaló que la recuperación de la RP 171 forma parte de una planificación orientada a mejorar la competitividad y la conectividad de Mendoza. El mandatario provincial sostuvo que este tipo de infraestructura “fortalece la integración productiva y logística” y beneficia a miles de mendocinos que utilizan diariamente esa vía de comunicación.

La agenda oficial continuó con la entrega de 38 viviendas correspondientes al barrio Alimentación II, ejecutadas mediante el programa Mendoza Construye Línea 1. Las unidades fueron financiadas íntegramente por la Provincia y construidas por la empresa Agrocón SRL, mientras que el Municipio desarrolló las obras de urbanización e infraestructura del sector.

En el acto, las familias adjudicatarias recibieron las llaves y la documentación de sus hogares. Allí, Molero “no hay obra más significativa que entregar una vivienda, porque detrás de cada casa hay una familia que empieza una nueva etapa”.

El Gobernador Alfredo Cornejo también valoró el trabajo articulado entre Provincia y Municipio para concretar el proyecto habitacional y destacó que la urbanización del sector fue desarrollada por la comuna alvearense. “La coordinación entre el Estado provincial y los municipios permite sostener políticas públicas que generan oportunidades concretas para las familias”, afirmó.

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, estar comedor, cocina y servicios básicos, además de mejoras urbanas que incluyeron veredas, cordones, forestación, redes de agua, cloacas y electricidad.

La jornada concluyó con la puesta en funcionamiento de la nueva base operativa de la Unidad VANT de la Policía de Mendoza, instalada en la Jefatura Departamental de General Alvear. El espacio permitirá reforzar tareas de patrullaje preventivo, investigaciones, operativos y búsqueda de personas mediante el uso de drones equipados con cámaras térmicas, transmisión en tiempo real e inteligencia artificial.

Molero sostuvo que General Alvear “ha dado un golpe de timón en materia de seguridad” junto al Gobierno provincial y destacó la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención. “Los alvearenses entendemos que uno de nuestros mayores patrimonios es vivir en una comunidad tranquila. Por eso hemos invertido en cámaras, monitoreo y tecnología aplicada a la prevención del delito”, afirmó.

En la misma línea, Cornejo destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad y aseguró que “más cámaras, más centros de monitoreo y herramientas como estos drones permiten actuar con mayor rapidez y aportar pruebas concretas a la Justicia”.

A su turno, La ministra de Seguridad Mercedes Rus subrayó el crecimiento operativo que ha tenido Mendoza en materia de vigilancia aérea y explicó que la Provincia cuenta actualmente con cerca de 30 efectivos especializados en operaciones con drones. “Nuestro objetivo es que Mendoza sea una plaza incómoda para el narcotráfico”, afirmó la ministra, quien además destacó el funcionamiento de los anillos digitales y las cámaras inteligentes instaladas en el Sur mendocino para fortalecer los controles y la prevención del delito.

El intendente también puso en valor el trabajo coordinado con la Provincia y recordó que el departamento cuenta actualmente con más de 170 cámaras monitoreadas durante las 24 horas y un centro de monitoreo articulado con el Ministerio de Seguridad.