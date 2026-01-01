Cuentos de Fogón celebró su 16° edición en Feria de Finca

Alvear

8 de Mayo - En el marco de las actividades culturales de Feria de Finca, se realizó la 16° edición de “Cuentos de Fogón”, propuesta organizada por SADE General Alvear que reunió literatura, música, danza, teatro y artes visuales.

En el marco de las actividades culturales de Feria de Finca, se realizó la 16° edición de “Cuentos de Fogón”, propuesta organizada por SADE General Alvear que reunió literatura, música, danza, teatro y artes visuales.

Durante la jornada se llevó adelante la entrega de premios del certamen literario en las categorías cuento y poesía, siendo el primer puesto para: Daniel Garay, además hubieron presentaciones artísticas con la participación de referentes locales y visitantes de otros departamentos.

La actividad formó parte de la agenda cultural de la Fiesta Nacional de la Ganadería y convocó a escritores, artistas y público en un espacio dedicado a las tradiciones y la identidad cultural.