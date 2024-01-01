Una motociclista resultó con lesiones tras protagonizar un accidente

Alvear

6 de Mayo - Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles, dejando como saldo a una mujer con politraumatismos leves.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:25 horas, en la intersección de las calles Agustín Hernández y Albox, según informó la Comisaría 14°.

De acuerdo a la reseña policial, una motocicleta Mondial 110 cc, conducida por una mujer de 29 años, circulaba de este a oeste por calle Agustín Hernández. Al llegar al cruce con Albox, colisionó con un automóvil Audi, al mando de un hombre de 50 años, que realizaba un giro hacia la izquierda.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada a un nosocomio local, donde se le diagnosticaron politraumatismos leves.

A ambos conductores se les practicó el correspondiente dosaje de alcohol, arrojando resultado negativo (0,00 g/l) en los dos casos.

En el hecho intervino la Oficina Fiscal de General Alvear, que quedó a cargo de las actuaciones.