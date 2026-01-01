Un alumno se lastimó en una Escuela y el Estado deberá pagarle una cifra millonaria

Alvear

4 de Mayo - Un niño se dobló el pie en un tobogán de la Escuela Sebastián Samper y su familia cobrará casi $12 millones

La justicia civil de General Alvear ordenó que la Dirección General de Escuelas indemnice a la madre de un nene que sufrió una lesión en su pie al deslizarse por un tobogán en la escuela a la que asistía, por lo que ahora la mujer recibirá, en concepto de daños y perjuicios, casi $12 millones.

El hecho ocurrió en abril del 2024 en la escuela Nº 1-128 “Sebastián Samper” y el menor debió ser internado producto de la lesión sufrida. En tanto que luego le colocaron un yeso por casi dos meses y debió someterse a una larga recuperación, sufriendo consecuencias hasta el día de hoy.

Para los jueces intervinientes, la Dirección General de Escuelas -como titular del establecimiento- debe responder por el hecho, debido a que la escuela “es el encargado de la vigilancia y control del niño”. Además, los magistrados afirmaron que “la caída en un tobogán no es imprevisible o inevitable para el personal del establecimiento”.

Según consta en la causa, el hecho ocurrió el 9 de abril del 2024 en horas de la mañana, cuando el menor -se reserva su identidad por su edad- se encontraba en el patio de juegos de la escuela.

Lo cierto es que al subirse a un tobogán, se sentó para deslizarse y luego cayó al piso, doblándose el pie izquierdo.

Ante esto, la docente a cargo lo llevó en brazos al aula ya que el menor no podía caminar del dolor. Luego lo trasladaron al Centro de Salud “Los Compartos”, ubicado en frente del establecimiento, donde lo asistieron en primera instancia.

Finalmente, el niño quedó internado en el Hospital Enfermeros Argentinos, de General Alvear, donde fue sometido a varios estudios.

Producto de esto, se le colocó yeso hasta la altura de la rodilla por 60 días, y después fue sometido a varias sesiones de fisioterapia.

La familia del chico denunció que, hasta hoy, el menor presenta dificultades para caminar y manifiesta dolores en su pie izquierdo.

Esto fue analizado por los jueces que entendieron que la Dirección General de Escuelas debía responder por el daño.

Entonces, como responsable del cuidado del alumno, los jueces del Tercer Juzgado Civil de General Alvear, ordenaron una indemnización de casi $12 millones.

Fuente: Sitio Andino