Los estudiantes tuvieron su "Manso Banderazo" en la Plaza Departamental

Alvear

4 de Mayo - Este domingo en la plaza departamental, se llevó a cabo el “Manso Banderazo”, una propuesta impulsada desde la Asesoría de la Juventud que convocó a estudiantes de los últimos años de escuelas de todo el departamento.

Este domingo en la plaza departamental, se llevó a cabo el “Manso Banderazo”, una propuesta impulsada desde la Asesoría de la Juventud que convocó a estudiantes de los últimos años de escuelas de todo el departamento.

La actividad tuvo una gran convocatoria entre jóvenes, familias y público en general, en una jornada marcada por la participación, el color y el acompañamiento de cada promoción, que presentó sus camperas, banderas, mascotas y coreografías.

Del encuentro participó el intendente Alejandro Molero y además se generó un espacio de integración entre escuelas, promoviendo la convivencia y el sentido de pertenencia en una etapa clave para los estudiantes.