Gran domingo de picadas en el Aeroclub

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4 de Mayo - Más de 5.000 personas disfrutaron de la fecha de picadas que se llevó a cabo en el Aeroclub de General Alvear, con la organización de Martín Molina, de Drag Racing Roca, y que reunió alrededor de 100 vehículos, entre autos y motos.

Pilotos de toda la provincia, de San Juan, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y los locales se dieron cita en un evento que, por primera vez, se realizó en nuestra ciudad.

Además de las picadas, también hubo un momento para la destreza y la adrenalina de la mano de Ñuño López y su Torino, Torodrift, campeón sudamericano de drift, que deleitó con sus piruetas a un público entusiasta que no se movió de sus lugares hasta la finalización de la actividad, con los últimos rayos del sol.

El intendente Alejandro Molero también estuvo presente, participando junto a su familia y acompañando la jornada.

Teniendo en cuenta la convocatoria tanto del público como de los pilotos, quienes se fueron muy satisfechos por lo vivido, la organización prometió un nuevo evento en una fecha a confirmar en los próximos días.