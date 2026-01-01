El Trapal volvió a convocar a vecinos en una caminata por la reserva

Alvear

4 de Mayo - El fin de semana se realizó la “Caminata por los senderos del Trapal”, organizada por la Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear, con la participación de más de 120 vecinos.

El fin de semana se realizó la “Caminata por los senderos del Trapal”, organizada por la Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear, con la participación de más de 120 vecinos.

La actividad se desarrolló por la tarde, y permitió recorrer distintos sectores de la reserva, incluyendo el bosque de chañar y de algarrobo. Durante la jornada también se compartieron contenidos sobre la historia del lugar, su función y características ambientales, junto con un intercambio sobre flora autóctona y el estado de la laguna.

El encuentro finalizó con un ágape y un fogón, generando un espacio de participación y puesta en valor del entorno natural.